El Frigoríficos roza un gran empate

El Recoletas Atlético Valladolid sumó dos puntos de oro en la pista del Frigoríficos del Morrazo (29-30), que dispuso de un ataque a falta de diez segundos para lograr la igualada pero el lanzamiento de Santi López se estrelló en el poste.

El equipo de David Pisonero mostró solidez en O Gatañal. Impuso un altísimo nivel de dureza en defensa y eso, pese a las numerosas exclusiones que sufrió en el primer tiempo, le permitió sujetar el ataque del Frigoríficos, que se aceleró demasiado tras un buen inicio (4-2, 6-4).

Un parcial 2-8 en doce minutos obligó a Quique Domínguez a pedir dos tiempos muertos mediado el primer tiempo (6-8, min.14; 8-12, min.22). Las pérdidas de balón y las faltas en ataque eran un lastre demasiado grande para el Frigoríficos, que supo sufrir para llegar vivo al descanso (14-15).

Escapada

Los cangueses incluso tuvieron un ataque para culminar su remontada (16-16, min.33) pero Santi López falló en seis metros. Y ahí se apagó nuevamente el equipo de Domínguez, lastrado por su falta de lanzamiento exterior. El Valladolid se disparó nuevamente (17-22), pero una mejoría defensiva de los gallegos evitó que rompiese el encuentro.

Pisonero pidió tiempo muerto (22-25, min.46) porque su rival estaba creciendo y sus jugadores ya no armaban con tanta facilidad su brazo en el ataque posicional. Un par de exclusiones -Herrero y Gedo- dieron oxígeno al Frigoríficos, que empató (27-27) con un siete metros anotado por Arnau Fernández.

Esa igualdad se mantuvo hasta el último minuto, cuando O Gatañal reclamó una falta en ataque de Gustavo Oliveira sobre Samu Pereiro que los colegiados no señalaron. El pivote egipcio Mahmoud Abdel Azize ‘Gedo’ situó el 29-30. Domínguez pidió tiempo muerto para preparar el último ataque. Apostó por jugar sin portero y la decisión no pudo ser más acertada porque la jugada le salió de maravilla pese al fallo en el lanzamiento de Santi López, que se estrelló en el poste y dejó a medias lo que hubiese sido una remontada importante.