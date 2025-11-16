El Club Vigo descabalga al líder

Gran día para el Club Vigo, gran día para el voleibol. El equipo de Diego Taboada descabalgó al líder, el Textil Santanderina, para relevarle en lo alto de la clasificación y confirmar este espléndido comienzo de temporada en el que solo ha cedido un partido. Un partido vibrante entre dos equipos que dieron lo mejor.

El encuentro comenzó con los vigueses subiéndosele a las barbas a los visitantes y ya desde el inicio se fueron por delante de hasta cinco puntos en el marcador 10-5. Esa diferencia en lugar de dar tranquilidad a los hombres de Taboada, los pusieron más nerviosos y el buen hacer de los visitantes hizo que el set se empatase a 16 puntos. A partir de ese momento reinó la igualdad en el marcador que se esfumó con un gran ataque vigués en el último punto.

Esa misma igualdad fue la que reinó en el segundo set . Los vigueses, siempre, por delante en el marcador, hasta la recta final del set en donde el buen hacer pasiego hizo que empatasen y se pusiesen por delante un punto , que a la postre fue el que significó la victoria en este parcial.

El tercer set ya fue mucho mas cómodo para los vigueses pues después de un inicio espectacular se fueron en el marcador por esos siete puntos que a la postre fue el resultado final del set.

El cuarto set, fue el mas emocionante, para todos, ya que si bien al inicio los vigueses se pusieron por delante tres puntos, 6-3 y buen trabajo, sobre todo en defensa, de los visitantes, hizo que empatasen el set a 14 puntos. A partir de ese momento hubo un gran intercambio de puntos. Empate a 23, justo cuando dos grandes aciertos vigueses desataron la euforia.