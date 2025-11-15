El Carballal se cruza con un sorprendente recién ascendido

El AD Carballal visita en la jornada 7 al Schar Colores Zaragoza, un equipo recién ascendido que está rindiendo a un gran nivel en este arranque liguero.

Además, ha sido una semana complicada para el club vigués, que, además de no haber podido puntuar todavía en esta temporada, sigue con importantes bajas (Sabela, Andrea Amarilla y Patri Mallo), por lo que la entrenadora viguesa vuelve a convocar a la juvenil Patricia Teijeiro, que ya jugó la semana pasada y a un buen nivel. El principal problema para las viguesas será controlar la ansiedad que ya se apreció la semana pasada.

HORA: 17:45 (hoy).

PISTA: CDM Siglo XXI.