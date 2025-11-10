Balonmano | Primera Nacional Masculina
Tres minutos de locura en el Polvorín
El Valinox sigue invicto tras remontar ante un gran Saeplast | El Granitos vence sin intensidad | Reconquista y Porriño frenan sus rachas negativas
Mila Alonso
29-30
Saeplast - Valinox Novás
El Saeplast Cañiza recibía al líder Valinox Novás. El conjunto local fue mejor durante casi la totalidad del partido, pero el Novás no se rindió y con fe y lucha le dio la vuelta para ponerse por delante casi sobre la bocina y conseguir una victoria inesperada, visto lo sucedido sobre el parqué. En la primera mitad el choque estuvo igualado, pero siempre con distancias cortas a favor del conjunto local. El Novás, a pesar de no encontrarse cómodo, tampoco se desconectaba (16-15, al descanso). La segunda parte fue similar, con los visitantes haciendo la goma. Se llegó a los últimos tres minutos 29-26. Y aquí llegó la locura. El Cañiza entró en el último minuto con dos goles a favor, pero la ansiedad fue tremenda y faltó cabeza para jugar esos 60 segundos, en los que el Novás logró tres goles y una nueva victoria.
32-31
Granitos Ibéricos - Ribeiro
El Granitos Ibéricos Carballal consiguió frente al Ribeiro Rodosa Ourense Provincial Termal la cuarta victoria consecutiva en un partido flojo. El arranque (7-2, min. 7) fue un espejismo (11-11, min. 22; 15-16 al descanso). Hubo momentos en los que parecía que el partido se decantaba (28-24, min. 50), pero faltaba intensidad y el conjunto orensano volvió a ponerles a prueba, pero sin posesión para empatar.
33-30
Reconquista - Culleredo
El Reconquista de Vigo se reencontró con la victoria después de tres derrotas consecutivas, en un partido de menos a más. En la primera parte, el conjunto vigués estuvo un poco flojo en defensa y, aunque en ataque construía bien, tuvo bastantes errores en el lanzamiento (9-14, min. 23). Al descanso, 16-18. Cambió la defensa a 5:1 y aumentó la intensidad, lo que le permitió hacer transiciones más rápidas y ser más efectivo. El choque estuvo muy igualado hasta los últimos cinco minutos, en los que el conjunto vigués abrió distancias.
28-28
Porriño - Lanzarote
Gran punto del Porriño en un partido tremendamente duro, con fantásticas defensas. El Porriño volvió a encontrarse muy fuerte y concentrado en el trabajo, lo que le permitió competir al máximo contra uno de los mejores equipos de la categoría. La primera parte fue más complicada (13-16, al descanso). En la segunda, se igualaron aún más las fuerzas y el Porriño logró adelantarse de cuatro (24-20, min. 45). El Lanzarote volvió a demostrar por qué está en la zona alta (27-28). El Porriño siguió jugando con cabeza y empató a falta de quince segundos, con tanto de Fernando Mosquera, y rompe la racha de cuatro derrotas.
