El Helvetia Saeplast, serio ante el Fuentes Carrionas

20-31

F. Carrionas - Helvetia

El Helvetia Saeplast Cañiza mantiene el nivel de concentración. Era un partido trampa, ya que un exceso de confianza podía ser muy negativo. Pero salió concentrado, aunque el inicio estuvo igualado (7-7, min. 21). A partir de ahí el conjunto visitante se adelantó (8-12). La segunda parte permitió a Isma Lago rotar.

24-35

Rubensa Indupor - Romade

Las canarias fueron mejores a partir del minuto 20 (10-18 al descanso). Las numerosas e importantes ausencias están pesando mucho en el conjunto porriñés, que no fue capaz de encontrar el ritmo, sobre todo a nivel defensivo. La segunda mitad fue casi un trámite.

33-30

Sanse - SAR Rodavigo

Buen partido de la SAR. La primera parte estuvo muy igualada (13-13, min. 22), pero en esos minutos finales antes del descanso el Sanse se puso 18-16. El reinicio de las redondelanas fue malo y las locales hicieron un gran trabajo defensivo (30-24, min. 51). La SAR optó por presionar en todo el campo y llegó a tener balón para ponerse a sólo un gol.

31-29

Leganés - Inelsa Asmubal

El Inelsa Solar Asmubal Meaño tuvo sus opciones en una de las salidas más complicadas del momento. El conjunto de O Salnés hizo un gran trabajo defensivo, con la aportación de portería, pero una vez más, le condenaron los errores en ataque, donde entre pérdidas de balón y fallos en el lanzamiento, sumaron más de 40. Al descanso, 15-14.