Balonmano | Honor Oro Femenina

La ansiedad lastra al Solimusic Events

M.A.

Vigo

El equipo de Ana Alonso no dominó parte del choque como en otras ocasiones, incómodo en ataque y defensa frente a un rival más tranquilo. Las viguesas mantuvieron vivas sus opciones (22-23, min. 56), pero la ansiedad se hizo muy evidente en forma de muchas pérdidas.

