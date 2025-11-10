Adiós a la Semana Abanca en Marín

Punto y final para la Semana Abanca 2025 en Marín. Las multitudinarias competiciones de piragüismo y remo fueron seguidas por espectadores llegados de toda Galicia. En juego, el ya tradicional Trofeo Ence-Villa de Marín, enmarcado en el Plan Social Ence. La organización estuvo a cargo de la S.D. Samertolaméu de Meira con el apoyo de Club Marítimo de Vigo, federaciones gallegas de piragüismo y remo, Escuela Naval Militar, Autoridad Portuaria de Marín y el propio Concello.

Eran las diez de la mañana cando se iniciaba la competición, llegando la primera victoria para Bregón O Grove en mujeres veteranas de las cinco categorías. Un equipo pontevedrés que cuenta entre sus filas con el presidente de la federación, Alfredo Bea. De los seis oros en juego, solamente dejaron la victoria en una manga, que fue en la última para el dragón mixto del Ciudad de Lugo.

Por la tarde llegó la competición de remo, con un centenar de bateles. Los jueces ejecutaron una labor impresionante al encajar la programación, de tal modo que no se hiciese de noche. La primera tanda era para Rianxo en alevines femeninos. Tras ellos los chicos, con oro para Vilaxoan. En infantiles los oros eran para Mecos (chicas) y Vila de Cangas (chicos) y a partir de ahí, en cadetes y juveniles, Cabo de Cruz demostraba su poderío con tres oros de cuatro categorías. Solamente se le escapaba el cadete masculino.

Esta edición de la Semana Abanca se despide con la participación de más de dos mil deportistas en vela ligera, pesada, infantil, de monotipo y olímpica, esquí náutico, wakeboard, wakesurf, piragüismo y remo.