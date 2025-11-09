Duelo entre el Val Miñor y el Celta

Llega el derbi comarcal con un Val Miñor y un Celta muy separados en la clasificación general. El conjunto nigranés está fuera de los puestos de descenso, pero en una situación delicada, ya que están empatado a siete puntos con otros cuatro equipos, y tres de ellos están en descenso.

Para el Celta la situación es diametralmente opuesta, ya que lidera el grupo, pero con un estrecho margen sobre sus seguidores, el Sporting de Gijón y el Deportivo de A Coruña, por lo que no se puede permitir ni un fallo para no perder el liderato.

Por lo tanto un partido de altos vuelos, en donde el empate lo le vale demasiado a ninguno de los dos equipos, que lucharán desde el primer momento por la victoria. El partido se podrá seguir también por internet y la web GS360.

HORA: 12:30 horas

CAMPO: Condomínguez.