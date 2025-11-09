fútbol | División de Honor juvenil
Duelo entre el Val Miñor y el Celta
Llega el derbi comarcal con un Val Miñor y un Celta muy separados en la clasificación general. El conjunto nigranés está fuera de los puestos de descenso, pero en una situación delicada, ya que están empatado a siete puntos con otros cuatro equipos, y tres de ellos están en descenso.
Para el Celta la situación es diametralmente opuesta, ya que lidera el grupo, pero con un estrecho margen sobre sus seguidores, el Sporting de Gijón y el Deportivo de A Coruña, por lo que no se puede permitir ni un fallo para no perder el liderato.
Por lo tanto un partido de altos vuelos, en donde el empate lo le vale demasiado a ninguno de los dos equipos, que lucharán desde el primer momento por la victoria. El partido se podrá seguir también por internet y la web GS360.
HORA: 12:30 horas
CAMPO: Condomínguez.
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- La víctima del crimen de la vieja estación de autobuses de Vigo estaba indefensa y recibió cuchilladas en cuello, tórax y costado
- Declarar las capturas de recreo, obligatorio hasta si no se pesca
- Una vuelta de tuerca inesperada
- La Diputación de Pontevedra, dispuesta a financiar Balaídos para el Mundial 2030 «si hay planificación»
- Ofrenda floral ante la chabola del crimen de la estación de autobuses de Vigo
- «Si se apoyasen nuestros ensayos clínicos, los pacientes gallegos tendrían más oportunidades»
- La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas