Agónico triunfo del Club Vigo en Bilbao

El Club Vigo sumó en Bilbao una importante y apurada victoria en la que venció al buen trabajo del Galdakao, al incómodo pabellón (demasiado bajo) y a los problemas físicos con los que llegaba el equipo de Diego Taboada. A los jugadores que se quedaron en Vigo hubo que añadir la lesión de Daniel Dezuttere y a última hora la baja por enfermedad del opuesto checo Jakub Kocvuara

La clave de todo estuvo en el segundo parcial. Porque los bilbaínos se apuntaron el primer parcial con cierta facilidad y el segundo se movió en el alambre todo el tiempo, mucho más allá de los 25 puntos. Amarrarlo era clave en el destino del partido y el Club Vigo logró apuntárselo por 30-32 después de una batalla que se fue más allá de la media hora. Aún así el Galdakao se apuntó el tercer set y eso obligó al cuadro olívico a subir de nuevo el nivel para llevarse los dos últimos parciales que consiguió después de otros dos sets muy igualados. Pero la victoria viene para Vigo y el equipo de Taboada se mantiene en la cabeza de la clasificación igualado con el resto de líderes.