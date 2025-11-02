«Magallanes» y «The mastermind» ganan ‘ex aequo’ la Espiga de Oro de la Seminci

La película «Magallanes», del cineasta filipino Lav Diaz, y «The mastermind», de la estadounidense Kelly Reichardt, se alzaron con la Espiga de Oro ex aequo de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

El jurado dio a conocer e ayer a los ganadores en la lectura del palmarés, donde destacó el largometraje de Diaz sobre el navegante portugués Fernando de Magallanes, encarnado por Gael García Bernal, por tratarse de una propuesta estética, fotográfica y temporal «extraordinaria» que aborda a una figura histórica para «releer la historia colonial desde una perspectiva crítica».

«Interroga la relación entre el poder y la historia»,puso en valor, para subrayar, asimismo, «su ambición narrativa, su rigor formal y su singular manera de articular la reflexión histórica con la experiencia cinematográfica».

Asimismo, el jurado ha decidido entregar la Espiga de Oro a «The mastermind», largometraje protagonizado por Josh O’Connor y dirigido por Kelly Reichardt con «sensibilidad» y una «mirada íntima sobre la fragilidad humana».

Este drama con tintes cómicos, ambientado en unos EE UU de los 70 marcados por la Guerra de Vietnam, fue reconocido por tratarse de un trabajo «coral», de «elegancia e ironía», que «deconstruye las reglas del género y revela lo que se oculta detrás de la acción, el deseo, la ilusión y el fracaso».

La Espiga de Plata, por su parte, recayó en la película «Silent friend», de la cineasta húngara Ildikó Enyedi, una propuesta de «poderosa narrativa».