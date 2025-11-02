vela | Meeting Internacional Ciudad de Vigo de Optimist
El cántabro Miguel Echávarri se pone líder
REDACCIÓN
Miguel Echávarri (Real Club Marítimo de Santander), octavo Sub-13 en el último Campeonato de España disputado en abril, dio un golpe de mano en la segunda jornada del Meeting Internacional Ciudad de Vigo de Optimist, para situarse en la primera posición provisional del evento organizado por el Real Club Náutico de Vigo. Su serie (1º-1º-[12º]-2º-2º-1º, 7 puntos netos), el viernes en el grupo rojo y este sábado en el amarillo, fue impecable tras la eliminación de su peor resultado (decimosegundo en la tercera manga del viernes) por la entrada del descarte. Pablo López (RCN Valencia), anterior líder, se mantiene en el podio. De nuevo la flota luso-galaica tuvo al portugués António Moreira (Clube Vela Atlántico) como su principal figura (4º-1º-5º-[8º]-6º-1º, 17 puntos), pese a caer una posición y ser ahora sexto, mientras que José Luis Ríos (RCN Vigo), excelente, roza el top ten.
