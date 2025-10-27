Más de 1.400 personas se sumaron ayer a la XIII Carrera Solidaria ‘Eu Móvome pola Esclerose Múltiple’ organizada por la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple (AVEMPO). La prueba contó en total con el apoyo de 1.419 personas inscritas: 379 participaron en la carrera de 5 kilómetros, 283 lo hicieron en la 10 kilómetros y otras 722 personas realizaron la ‘andaina’ celebrada en medio de un gran ambiente aprovechando además la extraordinaria mañana que acompañó a los deportistas. El pelotón se completó con la participación de Discamino, con 35 participantes.

Bouzas se llena de solidaridad

La carrera de diez kilómetros la ganó José Alberto Bastos con un tiempo de 33:58 por delante de Alvaro Marín (34:20) y de Daniel Vila (35:31). En la carrera femenina el triunfo fue de Ana Pérez que hizo un tiempo de 41:11 mientras que el segundo puesto fue para Olalla Saborido (43:56) y el podio lo completó Rocío Rodríguez (44:39).

En la carrera de cinco kilómetros la victoria fue para Roque González (16:38) que acabó por delante de Anxo Otero (16:54) y de Alejandro Rodríguez (17:09) mientras que en la categoría femenina el triunfo fue para Noemi Alvarez (19:43) por delante de Antonia Arango (22:11) y Emilia Vidal (23:41).