atletismo
Bouzas se llena de solidaridad
Más de 1.400 personas participaron ayer en la carrera «Eu móvome pola esclerose múltiple» | Victorias de José Alberto Bastos y de Ana Pérez en los 10 kilómetros
REDACCIÓN
Más de 1.400 personas se sumaron ayer a la XIII Carrera Solidaria ‘Eu Móvome pola Esclerose Múltiple’ organizada por la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple (AVEMPO). La prueba contó en total con el apoyo de 1.419 personas inscritas: 379 participaron en la carrera de 5 kilómetros, 283 lo hicieron en la 10 kilómetros y otras 722 personas realizaron la ‘andaina’ celebrada en medio de un gran ambiente aprovechando además la extraordinaria mañana que acompañó a los deportistas. El pelotón se completó con la participación de Discamino, con 35 participantes.
La carrera de diez kilómetros la ganó José Alberto Bastos con un tiempo de 33:58 por delante de Alvaro Marín (34:20) y de Daniel Vila (35:31). En la carrera femenina el triunfo fue de Ana Pérez que hizo un tiempo de 41:11 mientras que el segundo puesto fue para Olalla Saborido (43:56) y el podio lo completó Rocío Rodríguez (44:39).
En la carrera de cinco kilómetros la victoria fue para Roque González (16:38) que acabó por delante de Anxo Otero (16:54) y de Alejandro Rodríguez (17:09) mientras que en la categoría femenina el triunfo fue para Noemi Alvarez (19:43) por delante de Antonia Arango (22:11) y Emilia Vidal (23:41).
- La Audiencia ve «desproporcionado» que una inquilina de renta antigua con un alquiler «ínfimo» en el centro de Vigo reclame reparar unas filtraciones
- Herido un hombre tras estallar su caravana en la playa de Tuia
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia
- Muere la periodista ourensana María Doallo a los 35 años
- Mitsubishi adquiere las principales autovías entre Oporto y la frontera
- Confirman el derribo de dos casas prefabricadas en Cangas
- El mar de ardora llega a Moaña
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia