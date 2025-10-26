vela | J80
El «Okofen» consolida el liderato en la Liga de Otoño Gestilar
REDACCIÓN
Vigo
La Liga de Otoño J80, organizada por el Monte Real Club de Yates con el patrocinio de Gestilar, celebró este sábado su segunda jornada de competición, en la que la flota de gallega de monotipos volvió a medirse en un nuevo asalto de un campeonato que definirá al mejor equipo del final de la temporada.
Tres mangas que depararo n los triunfos del portugués 4 Jotas de Joaquim Moreira, el Marías – Casas do Telhado de Manel Cunha y del Okofen.
Tras las dos pruebas de la primera jornada y las tres de esta segunda, la clasificación sigue liderada por el Okofen de Javier de la Gándara, que mantiene el liderato con 9 puntos y amplía distancias con respecto al Solventis Ribadeo, en segunda posición con 15 puntos.
