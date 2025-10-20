El Valinox avanza como una apisonadora

34-18

Valinox Novás - Teucro

Fantástico partido del Valinox Novás, que pasó como una apisonadora sobre el Lirón Teucro, que llegaba a O Rosal como tercer clasificado y con sólo una derrota. El choque sólo estuvo igualado 10 minutos (5-4). A partir de ese momento, el Novás hizo un partido sobresaliente. El trabajo defensivo fue perfecto, con anticipación e intensidad, y ello sumado a la aportación de la portería, permitía correr y conseguir goles rápidos. El conjunto pontevedrés no era capaz de frenar la avalancha local, ni con tiempos muertos ni cambios. Al descanso, 16-6. La segunda mitad fue un paseo para el conjunto de Guillermo Artime. Diego Prada anotó 8 tantos.

36-33

Granitos Ibéricos - Bueu

El Granitos Ibéricos Carballal sigue firme en este inicio liguero. En esta ocasión superó al Bueu. Desde los primeros minutos el Carballal mandaba en el marcador (5-2, min. 7), pero el Bueu no le perdía la cara al choque y aprovechaba las exclusiones para recortar distancias y seguir vivo. Al descanso, 16-12. Nada cambió tras el paso por vestuarios, con el Carballal siempre por delante y un enorme sacrificio en defensa que le permitió sumar una nueva victoria, que le mantiene en la zona media de la clasificación.

35-44

Porriño - Ingenio

El que no ofreció su mejor imagen fue el Porriño, que hizo un mal trabajo defensivo frente al potente Ingenio. El conjunto local, a pesar de los problemas en defensa, aguantó metido en el choque hasta el minuto 20, pero en el tramo final se rompió el choque a favor de los canarios (17-23, al descanso). En el reinicio un parcial de 2-5, (19-28, min. 35) fue decisivo y aunque el técnico local solicitó tiempo muerto, no hubo opción para el Porriño.

31-30

Ribeiro - Saeplast Cañiza

Derrota dolorosa fel Saeplast Cañiza, que cayó en el partido de rivalidad ante el Ribeiro, en un encuentro muy igualado. La primera mitad fue visitante (9-12, min, 21) y así se llegó al descanso con victoria del Cañiza (14-16). Se igualó el partido (25-25, min. 47), pero en el tramo final fue el Ribeiro el que se puso por delante, aunque el Cañiza no se rindió.

29-27

Tacoronte - Reconquista

Perdió el Reconquista en su visita al Ciudad de Tacoronte. El conjunto olívico tuvo muchas pérdidas de balón y errores en el lanzamiento. Al descanso, 14-11. En la segunda parte, otra vez salió mal el conjunto vigués (20-13, min. 40). Víctor Garrido solicitó tiempo muerto y cambió la defensa a 5:1, comenzó la reacción del equipo vigués, que llegó a empatar a falta de dos minutos para el final (27-27), pero dos pérdidas de balón le condenaron.