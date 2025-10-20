El Monte Real manda en el norte

La tripulación del Monte Real Club de Yates de Baiona capitaneada por Carlota Hernández García, con Candela Alonso Pereira, María Casal Molares, María Núñez Rodríguez y Paula Correa Sánchez, se ha proclamado vencedora absoluta del último evento de vela de la Semana Abanca y primero del concepto A Coruña Náutical Festival: el Cidade da Coruña de Vela Femenina-Trofeo Isabel Zendal, que ha contado con la organización del Real Club Náutico de A Coruña, que se prepara para festejar sus 100 años de existencia.

Las cuartas tandas de cada grupo previas a la gran final tuvieron mucha tensión en las últimas mangas, lográndose clasificar las dos tripulaciones vascas, Getxo y San Sebastian, y las dos gallegas, Baiona y A Coruña. La ría coruñesa se sumó a la fiesta de la vela femenina ofreciendo su mejor cara, con el mar sin apenas ola y con vientos del sur que por momentos se mantuvieron en los 12 a 15 nudos, con rachas de cerca de 20.

Quien no fallaba era la campeona olímpica Sofía Toro, a la que se le habían puesto las cosas muy complicadas para entrar en el grupo oro. La coruñesa demostraba su enorme calidad con una victoria en la cuarta manga de su grupo. En similar línea la otra patrona vasca, Olazt Muñoz, del Real Club Náutico de San Sebastián, hacía primera en el suyo.

Carlota Hernández, del Monte Rea, era segunda y lograba su objetivo. Quedaban fuera del grupo oro Real Club Náutico Puerto Pollensa de Mallorca, con Pilar Casares a los mandos; la tripulación de la Armada Española y la tripulación canaria, capitaneada por Cristina Martínez Doreste.

De ahí a la gran final, con dos pruebas de a cuatro, en las que los vientos fueron del oeste con 12 nudos, y en las que las baionesas no dejaron resquicio a sus rivales. Lograban dos primeros en las dos mangas. Las de Sofía Toro, que figuraron en la que era segunda y definitiva manga últimas tras una mala salida, remontaban para meterse en el segundo lugar, pero eran adelantadas por la tripulación de Getxo en la última empopada, perdiendo el puesto de podio. Al final, oro para las regatistas de Baiona, plata para las de Joana Abasolo, del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club, y bronce para el Real Club Náutico de San Sebastián.

En el grupo de consolación, la mejor fue Pilar Casares, del Real Club Náutico de Puerto Pollensa, seguida de la tripulación de la Marina Española, cerrando la clasificación el Náutico de Gran Canaria.