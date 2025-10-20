El Helvetia Saeplast supera al Rubensa Indupor con claridad

32-22

Helvetia Saeplast - Rubensa

El Helvetia Saeplast Cañiza ganó de forma clara en el partido de rivalidad contra el Rubensa Indupor Porriño.Las locales jugaron con una gran intensidad defensiva. En los primeros diez minutos hubo cierta igualdad, pero el Cañiza comenzó a hacerse con el control del juego, mientras que el Porriño cometía muchos errores en ataque (erró cuatro 7 metros y muchos lanzamientos de 6 metros). En las filas visitantes no encontraron la dinámica defensiva para poder presionar.

24-27

SAR Rodavigo - Valladolid

La SAR Rodavigo lleva tres derrotas consecutivas en Liga. Fue un partido igualado, tal y como se preveía. En la primera parte, el choque estaba muy parejo, con alternancias, hasta que en el minuto 25 la SAR logró una distancia de dos goles (12-10), que parecía podía ampliar, ya que estaba defendiendo y atacando bien. Pero en esos cinco minutos finales cometieron varios errores (13-14). En el reinicio, el conjunto redondelano volvió a defender bien, pero sin finalizar las ocasiones que generaba, y las pucelas se escaparon (18-24, min. 50).

30-26

Gijón - Inelsa Asmubal

El Inelsa Solar Asmubal Meaño no pudo sorprender al Gijón en la Tejerona. En la primera mitad el Meaño mandaba, con una gran defensa y buen juego (13-14). La segunda mitad comenzó de forma semejante (19-18, min. 42), pero llegó la pájara para las de O Salnés, que comenzaron a perder balones y escasear las ideas en ataque, mientras que el Gijón aumentaba las distancias.