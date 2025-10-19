Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Tyde deja volar dos puntos en el descuento

REDACCIÓN

Bueu

La CD Beluso salvó ayer un punto en su casa en el tiempo de descuento con un gol de Rubén Barreiro «Barre», una alegría para los de Bueu y un palo para el Tyde que acariciaba la victoria como premio a su buen planteamiento. En la primera parte los bueueses comenzaron perdiendo con un tanto de Rabadán a los 17 minutos de juego para el Tyde. Pero Vivi igualaría de penalti apenas tres minutos después.

Antes del descanso, de nuevo Rabadán, adelantaba a los de Tui, un tanto que les permitió encarar el segundo tiempo con más serenidad y así tuvieron a su rival controlado. Pero el Beluso logró el empate gracias a un Barre que había entrado en el terreno de juego solo 12 minutos antes de anotar el tanto definitivo, para alegría del público de As Laxes y decepción de los tudenses.

