Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los judokas gallegos logran dieciocho medallas en As Travesas

Los judokas gallegos logran dieciocho medallas en As Travesas | ALBA VILLAR

Los judokas gallegos logran dieciocho medallas en As Travesas | ALBA VILLAR

Los judokas gallegos cosecharon dieciocho medallas en el Gran Premio Cidade de Vigo-Supercopa de España cadete que se disputó ayer en As Travesas y en el que se reunieron casi quinientos competidores. Galicia logró tres medallas de oro (Mawa Camara en +70 kilos, Candela Costa en menos de 40, e Ian Seguin en menos de 90), seis de plata y nueve de bronce. Galicia fue la segunda clasificada en este campeonato solo superado por el equipo portugués que se apuntó siete medallas de oro, tres de plata y ocho de bronce. La actuación gallega estuvo por encima de comunidades de enorme podería como la madrileña, la valenciana o la canaria.

Los judokas gallegos logran dieciocho medallas en As Travesas

Los judokas gallegos logran dieciocho medallas en As Travesas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents