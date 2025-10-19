Los judokas gallegos cosecharon dieciocho medallas en el Gran Premio Cidade de Vigo-Supercopa de España cadete que se disputó ayer en As Travesas y en el que se reunieron casi quinientos competidores. Galicia logró tres medallas de oro (Mawa Camara en +70 kilos, Candela Costa en menos de 40, e Ian Seguin en menos de 90), seis de plata y nueve de bronce. Galicia fue la segunda clasificada en este campeonato solo superado por el equipo portugués que se apuntó siete medallas de oro, tres de plata y ocho de bronce. La actuación gallega estuvo por encima de comunidades de enorme podería como la madrileña, la valenciana o la canaria.

Los judokas gallegos logran dieciocho medallas en As Travesas