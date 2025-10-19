«La hermanastra fea», elegida la mejor película en el festival de Sitges

«La hermanastra fea», ópera prima de la noruega Emilie Blichfeldt, ha sido la mejor película vista en competición en Sitges según el jurado compuesto por los directores y productores Peter Chan y Hernán Findling, la supervisora de efectos visuales Laura Pedro y las cineastas Mary Harron y Jovanka Vuckovic. «Es una película muy original, una ópera prima con una visión y un mundo propios, que recupera un cuento tradicional desde una perspectiva completamente nueva», dijo Harron para justificar la decisión. «No se dan premios para el diseño de producción, pero tanto en este aspecto como en el relativo al vestuario, la película está cuidada al extremo», agregó.

Blichfeldt se ha servido del cuento de la Cenicienta (o, para ser precisos, la versión de los hermanos Grimm) para elaborar una cruda comedia de época sobre la tiranía de la belleza inalcanzable. Lea Myren, de la serie «Kids in crime», debuta en el cine como la soñadora y torturada Elvira, dispuesta a pasar por el peor terror corporal para ganar a su bella hermanastra («Thea Sofie Loch Næss») en la competición por el interés de un príncipe.

«Contamos a nuestras hijas el cuento de la Cenicienta y crecen queriendo parecerse a ella», explicaba la directora hace unos días a este diario. «Pero en esa búsqueda, es posible que acaben siendo como nuestra hermanastra, que traten de cambiarse a sí mismas para encajar en el canon de belleza. Esta clase de objetificación de una misma no te hace una persona bonita. Cuando te obsesionas contigo misma, al encontrarte con otros, solo ves tu propio reflejo en sus ojos. Si te encuentras con una mujer, solo la ves como competencia o te comparas con ella. Por eso la hermanastra se convierte en un monstruo, tanto para los otros como para ella misma».

El jurado oficial fantástico ha otorgado un premio especial ex aequo a «The furious», despliegue de acción de Kenji Tanigaki, y «Obsession», de Curry Barker, un terrorífico relato de amor (no correspondido) que se ha llevado también los premios del público (apartado Oficial Fantàstic Competició) y el jurado Carnet Jove. Park Chan-wook, cuyo clásico «Old boy» fue mejor película en Sitges 2004, ha obtenido el premio a la mejor dirección por «No other choice».

Rose Byrne fue distinguida como mejor actriz por su labor en «Si pudiera, te daría una patada», de Mary Bronstein. El conjunto de actores adolescentes de «The plague», de Charlie Polinger, ‘thriller’ iniciático sobre el ‘bullying’, se lleva el premio a mejor interpretación masculina.

También han sido recompensadas películas de paísescomo Tailandia («Un fantasma útil», mejor guion y premio Citizen Kane a director revelación), Japón («Exit 8», mejor música), Argentina («La virgen de la tosquera», mejor fotografía), Canadá («Honey bunch», mejores efectos), Australia o México, entre otros.