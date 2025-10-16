atletismo
LA21 organiza una charla sobre la superación en el deporte
REDACCIÓN
LA21 Santander Media Maratón de Vigo organiza esta tarde a partir de las 17 horas en el Work Café Santander Vigo (Rúa Príncipe) una mesa redonda sobre superación a través del deporte con cuatro de los embajadores que este año tiene la prueba: Manuel Estévez, atleta trasplantado de médula; Elisa Lodeiro, atleta paciente de artritis reumatoide y sufre una enfermedad degenerativa intestinal; Silvia Rey, atleta piloto de Discamino y Juan Martiarena, atleta en silla de ruedas que completó LA21 en handbike. Moderará Raquel Doiro. En la mesa redonda se sortearán dos dorsales para la carrera.
La XXVII edición de LA21 Santander Media Maratón de Vigo se celebrará el domingo 16 de noviembre de 2025. La carrera tiene dos categorías, la media maratón y la carrera de 10 kilómetros. Ya hay más de mil atletas anotadas aunque la inscripción permanece abierta.
