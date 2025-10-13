Bavaria y Cactus ganan el Open de España

El Bavaria 34 Smaku, del Liceo Marítimo de Bouzas, patroneado por Alfonso Rodríguez en la categoría de A2, y el Cactus Digital Petrilla, del Club Náutico de Portonovo, con una tripulación compuesta por Jaime Barreiro, Víctor Ayan y Javier Porto en A3, se proclamaron vencedores del I Open de España de Tripulaciones Reducidas, que enmarcado en la Semana Abanca finalizó en Sanxenxo, organizado con éxito por el Club Náutico de Portonovo.

Pese a las dificultades por la falta de viento en la ría pontevedresa, los jueces Pedro Fernández Alarcón y Miguel Cons lograron que fuera válida la cita. Técnicos del Náutico de Sanxenxo, caso de Miguel Agra, sacaron petróleo de las muy escasas posibilidades.

Buen ambiente, con una veintena de cruceros participantes, tiempo veraniego, altas temperaturas y el mar como un plato, con un viento del oeste de 6 nudos. El recorrido, que era inicialmente de 12 millas, ante la alarmante bajada de la intensidad, sería acortado en la zona de Mourisca, lo suficiente para dar por válida la regata.

En A2, gran regata de Alfonso Rodríguez, del Liceo Marítimo, que se imponía a sus dos compañeros de podio: el arousano Manuel Castro Gil, del Real Club de Ragatas Galicia, con un First 35S5-DK, y yl Ro 330-SD Quen Vai de Laureano Santiago Moreira ,del Real Club de Mar Aguete de Marín.

En la categoría de tres tripulantes, el Cactus Digital Petrilla, del Club Náutico de Portonovo, se hacía con la victoria por delante de dos barcos del Club Náutico de Beluso: el Arpón IV Seida, con Iñaki Carbajo de patrón, y Alvaro Garrido-César Enrique Themudo de tripulantes, y el Espita, con José Luis Lastra Baltasar, Pablo Lastra Gonzalez y Manuel Sánchez.

A resaltar en la debutante categoría de A3 en aguas gallegas en una regata oficial a barcos como el Meu de Jose Luis Smyth, el Taurus patroneado por Margarita Sanmartín, del Real Club Náutico de Vigo componente del Hola en la legendaria Vuelta a España, fue la única patrona de la flota) y el Cassandra, de Javier Pazó Olmedo.