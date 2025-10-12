El Vigo, favorito en Canarias

El primer desplazamiento de la temporada para el Vigo es a Gran Canaria, en donde se enfrentará al C.V. SUAC, equipo que representa a la parte norte de la isla. El encuentro se disputará en el Pabellón Carlos García San Román, hoy a las 12:00 hora canaria. Será arbitrado por Francisco Mederos y Alejandro Cruz.

El conjunto canario es un recién ascendido y su objetivo pasa por mantener la plaza. Los de Coia, en cambio, pretenden estar en la nueva composición de una categoría que se asemejará a una segunda división de fútbol, con un solo grupo a nivel nacional. Esta situación significa más gastos en un deporte que es casi totalmente amateur. Desde el Vigo se quejan de que en la Federación Española deciden sin consultar con los afectados, que son los clubes.

El conjunto canario está formado por una mezcla de veteranos y otros que lo son menos. Las islas son un vivero importante de voleibol, ya que tienen tres equipos masculinos y tres femeninos en máxima categoría, lo que significa que han apostado muy fuerte por el voleibol. Ahora hay dos equipos masculinos en Superliga 2 y a ellos tendrá que enfrentarse el Vigo, uno ahora y el siguiente el 22 de noviembre, con el consiguiente gasto en dos desplazamientos costosos. Además, los equipos isleños tienen importantes patrocinadores y reciben ayudas económicas tanto de su gobierno como de los distintos cabildos insulares.

En la primera jornada, el SUAC Canarias perdió por 3-1 contra el C.V. Gupane. En su plantilla destacan Gallardo y Duverger, que son los que mantienen al equipo en el momento de dificultad.

El Vigo llega tras una gran victoria (3-1) sobre un rival con las mismas aspiraciones, el Jovellanos, que en Coia sucumbió ante el mejor y más efectivo juego de los olívicos. Ahora los hombres de Diego Taboada pretenden seguir en esta misma senda y traerse los tres puntos de Canarias para seguir estando en lo más alto de la clasificación. Se desplazan trece jugadores y todos en condiciones de ser alineados.

Durante la semana estuvieron trabajando en la efectividad del saque y sobre todo en la férrea defensa que la temporada pasada les proporcionó buenas victorias. Con la incorporación del checo Jakub, el equipo gana mucho tanto en bloqueo como en ataque. Terminarán siendo las armas mas importantes.