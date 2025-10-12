Esgrima
El Olivo organiza un torneo del Ranking Gallego
Vigo
El I Torneo Ranking Gallego de Florete Infantil y Miniesgrima se celebrará hoy en el Pabellón Polideportivo ETEA de Vigo. Este evento reunirá a los jóvenes talentos en varias categorías: florete mixto para las categorías M9, M11 y M13, y el florete femenino y masculino en M15. El Club de Esgrima de Vigo El Olivo organiza y aspira a consolidar su dominio.
