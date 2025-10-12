Duelo de colosos en el inicio de la Liga de Otoño

La Liga de Otoño Gestilar J80 del Monte Real Club de Yates levantó el telón con la primera de sus cinco jornadas. El viento, escaso durante buena parte de la mañana, obligó a retrasar el inicio. Pero poco a poco fue aumentando de intensidad. Con un campo de regatas muy próximo a playa América y un viento del noroeste, franco y estable, de unos 6 nudos, se disputó la primera manga, un recorrido barlovento sotavento de doble vuelta, con 0,7 millas por tramo. La salida fue limpia.

El Solventis Ribadeo, patroneado por Malalo Bermúdez de Castro, destacó desde los primeros momentos y supo mantener el liderato. Por detrás, el Okofen de Javier de la Gándara logró remontar desde la cuarta a la segunda posición; mientras que el Waikiki de Andrés Gómez quedó tercero.

En la segunda prueba, el comité decidió alargar el recorrido y reajustó el campo por un role del viento hacia el oeste. Fue una manga más táctica, con cambios de posiciones entre los favoritos. El Okofen de Gándara, tras una intensa pugna con el Gaifar IV de Yago Osuna, consiguió imponerse en los últimos tramos. El Tres60 de Alejandra Suárez acabó en tercera posición.

Animados para disputar la tercera prueba del día, los barcos tomaron la salida pero el viento fue cayendo. Las tripulaciones lograron ceñir hasta las boyas de barlovento, pero tras virarlas y emprender la primera popa ya no hubo nada que hacer. Eel comité optó por anular la manga.

El Okofen de Javier de la Gándara y el Solventis Ribadeo de Malalo Bermúdez de Castro se colocan en cabeza, en primera y segunda posición, de una clasificación provisional muy ajustada. La próxima cita con los J80 será el sábado 25 de noviembre.