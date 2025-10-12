Ainoa Posada, campeona de España cadete de pumptrack

Ainoa Posada ha completado una gran temporada en el Campeonato de España de pumtrack, una modalidad ciclista que se basa en el aprovechamiento de la inercia, tras un impulso inicial, sobre un circuito de velocidad. La ponteareana se ha proclamado campeona en categoría cadete.

Ainoa Posada se confirma así como la gran dominadora de la especialidad en su generación. En el Campeonato del Mundo para categorías inferiores –Pump track World Youth–, que se celebró en la localidad sueca de Ängelholm, la rider gallega también quedó campeona en su categoría, la femenina sub 16, y tercera en scratch.