Difícil inicio y gran final en el debut del Vigo

En Vigo se esperaba con cierta inquietud la visita del Jovellanos ya que es un equipo que la pasada temporada había vencido a los vigueses en los dos encuentros. En esta ocasión, cuando el conjunto vigués se deshizo de los nervios propios del comienzo de temporada, fueron capaces de doblegar, por la vía rápida, a sus rivales gijoneses. Brilló el juego local en los dos últimos sets, en los que los visitantes fueron barridos.

El encuentro comenzó con los vigueses fuera del partido. Sus rivales estaban muy centrados y respondiendo a cada una de las acciones locales con buenas defensas y grandes ataques (16-19). Los anfitriones cometían demasiados errores. Una pequeña reacción local no sirvió para empatar.

El segundo set ya comenzó de otra manera para el conjunto local. Desde el comienzo se fue de tres puntos (4-1), lo que dio mucha tranquilidad al conjunto de Coia. Esta diferencia fue en aumento para llegar a la recta final del set 20-14, una renta que los visitantes sólo pudieron disimular.

Con el empate y todas las armas igualadas, comenzó el tercer set. Ya se vio al conjunto local mucho más entonado mientras que el conjunto visitante iba a remolque (12-6). Esta gran distancia supuso que los vigueses comenzasen a realizar un gran juego para terminar el set doblando a sus rivales.

El cuarto set discurrió de la misma manera que el anterior, con los vigueses en plan dominador mientras que sus rivales estaban rendidos ante el mejor juego local. Ahora toca mantener este mismo ritmo en el desplazamiento que realizarán el próximo fin de semana a Las Palmas a enfrentarse a un recién ascendido. De momento los vigueses ya están en la tercera posición empatados con el líder Santanderina.