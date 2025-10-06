Buforn lidera una gran remontada

Un proyecto renovado como el del Conservas Orbe Zendal Porriño, con una identidad balomanística bien establecida pero también mucho cambio de piezas y una baja edad media, necesita tiempo para alcanzar su mejor rendimiento. En ese sentido, cualquier punto que se obtenga en las primeras jornadas de competición tiene un valor doble. Así se siente lo cosechado ayer en Huerta del Rey, especialmente por el desarrollo del partido. Las de Isma Martínez lograron la victoria gracias a un excepcional final ante un rival que se puede considerar directo.

Así se puede catalogar al Caja Rural Aula Valladolid, un clásico de la clase media en la máxima categoría, que estará lamentando lo sucedido. Las pupilas de Salvador Puig dominaron el juego y el marcador durante 49 minutos. Fue en ese instante en el que volvieron a igualar una ventaja de cuatro tantos (20-16) que ya habían tenido hacia el final de la primera parte (13-9). Todo parecía controlado ante un Orbe Zendal que se había desgastado en asaltos que no llegaba a culminar (16-15).

Pero a Isma Martínez siempre le queda una bala más en la recámara, incluso cuando tiene la cartuchera medio vacía como ayer. Sólo trece convocadas en las filas porriñesas y sólo seis goleadoras por once de las pucelanas. Pero suficientes por el brillo ofensivo de Paula Pérez Buforn. La internacional española anotó cuatro de sus nueve goles en esos diez últimos minutos, bien secundada por Zsembery.

Un parcial de 0-6 permitió al Orbe Zendal lograr la primera ventaja del encuentro y aunque el Caja Rural Aula Valladolid intentó reaccionar, para las locales el juego ya se había convertido en una escalada imposible mientras que para las porriñesas, en ese volteo psicológico, el viento soplaba a favor. Al final, contra lo que se hubiera podido pronosticar poco antes, los tres últimos goles de Buforn incluso permitieron que el Conservas Orbe Zendal viviese con cierta tranquilidad los últimos segundos, lo que también concede a Isma un refuerzo positivo para seguir trabajando en la construcción del proyecto.