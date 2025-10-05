El Porriño busca en Valladolid un triunfo que le redima

El Conservas Orbe Zendal Porriño visita hoy al Aula Valladolid en un partido lleno de complicaciones y en el que el cuadro de Isma Martínez tratará de mejorar la imagen del pasado fin de semana en el que ante el Costa del Sol mostraron un buen nivel defensivo pero convirtieron en un drama para uno de sus ataques.

Isma Martínez reconoció la dificultad del reto que les espera en Huerta del Rey ante unValladolid que ha empezado regular y que aún no ha conseguido una victoria esta temporada: «Para nosotras jugar allí siempre es complicado, es difícil puntuar y además el viaje lo complica un poco más».

Tras una semana irregular, el técnico espera que su equipo muestre otra cara: «Queremos cambiar la imagen de la última jornada, que no fue la mejor. Defensivamente estamos funcionando bien, pero debemos mejorar la eficacia ofensiva».

HORA: 12:45 (Teledeporte).

PISTA: Huerta del Rey de Valladolid.