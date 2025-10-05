CRÍTICA
Os celestiais Eladio y los Seres Queridos
A banda viguesa enche o Teatro Afundación cun espectáculo memorable co seu último disco
Hai concertos que desde o primeiro segundo percibes que te acompañarán para o resto da vida. Canción a canción, a alma extasiada vai medrando por dentro e non che cabe no peito nun proceso psicofísico sen axuda de tripis nin alcohol, simplemente coa melodía e a harmonía.
Aconteceume no último directo de Eladio y los Seres Queridos no Teatro Afundación de Vigo o pasado venres á noitiña.Encher a devandita sala cun concerto de pop rock non é doado pero o vigués e a súa banda lográrono. Fixérono rodeados de amigas e amigos músicos no palco e da súa familia de fans nas butacas. Faltou Eva Amaral por unha doenza e Depedro, que tocaba á mesma hora en As Pontes.
Cunha escenografía sinxela pero equilibrada, acolledora entre laranxas e negros, comezaron co verso «Llueve en el norte y su nombre aún en mi mente perdura», da canción «Algún iluminado».
Os roqueiros arranxos deste tema e de todos os que sonaron en máis de hora e media de concerto fixeron ao público gozar dunha entrada celestial nun paraíso musical, a da presentación do seu último disco, «BSO 2005-2025».
O repaso á súa carreira está cheo de hits que forman parte de vidas. Normal que o público se entregara con «Miss Europa», «España a las ocho», «Non quero perderte» ou o apoteósico himno a Vigo «El tiempo futuro».
Con Eladio, que falou en galego en boa parte do directo, brillaron artistas como Vega –coa súa poderosa voz–; Fillas de Cassandra, o guitarrista Jorge Ojea, Gala Santos (a quen pouco oímos no primeiro tema e que brillou no fado roquerio «Havemos ir a Viana») ou Pucho, de Vetusta, (cantou «Al Himalaya») quen no fin se arroupou cunha palestina. Incrible foi o son do cuarteto de corda que levaron as cancións a outra dimensión e a homenaxe a Emilio Cao con «Fonte do Araño».
Como broche, todos os músicos e cantantes no palco para despedirse co «Mr. Tambourine man» de Dylan e facer voar as partituras. Nunha verba: memorable.
