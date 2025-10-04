El Valinox Novás quiere prolongar su racha

Llega la cuarta jornada en Primera Nacional Masculina y, una vez más, con partidos interesantes y de rivalidad en Vigo y comarca.

Así, el Granitos Ibéricos Carballal recibe esta tarde al Disiclín Lalín, un equipo en plena reconstrucción, con gente muy joven que imprime un ritmo muy alto de partido. El equipo local llega tocado, al conocer hace un par de días la resolución del Comité Nacional de Competición de dar el partido contra el Reconquista por perdido por un error en el acta.

Con todo, trata de centrarse en el choque de esta tarde, que afrontan sin bajas y con la intención de estar muy fuerte en defensa posicional y tratar de no cometer errores que permitan correr al rival.

Por su parte, el BM Porriño se enfrenta hoy en el Municipal do Porriño al Saeplast Cañiza, en un choque de rivalidad provincial. Los locales llegan reforzados por la importante victoria en Vigo ante el Reconquista, aunque sigue sin poder contar con los importantes Xosé Canedo y Coubas. No se fía el entrenador del Porriño, Dani Benaches de los malos resultados del Cañiza (tres derrotas en las tres primeras jornadas) y destaca que “es un rival muy peligroso, con una primera línea muy potente”, por ello “si queremos conseguir la victoria, tendremos que mantener la concentración 60 minutos y tener un nivel defensivo excelente”.

El Cañiza, que tendrá las bajas de Pequeño y Triviño por enfermedad, ha trabajado duro durante la semana para corregir los errores detectados en la definición en estas primeras semanas. Además, saben que el Porriño es un equipo muy diferente, que tiene un ritmo de juego distinto a los rivales a los que se han enfrentado hasta ahora. Valeria Flores, la entrenadora, aseguró que “es un equipo que juega con inteligencia y que tiene una defensa y portería muy duras, pero nos hemos estado preparando bien para superar los problemas que nos planteen”.

También jugará en casa, el Valinox Novás, líder del grupo, que recibe esta tarde al BM Culleredo, un equipo que ha comenzado bien la temporada.

El Novás regresa al Rosal después de dos jornadas seguidas como visitante y sin incidentes físicos (sigue de baja Isma). El objetivo de los locales es mantener la línea de trabajo y juego de este inicio liguero y dar una alegría a la afición, pero sin exceso de confianza, que sólo puede restar.

El técnico del Valinox, Guillermo Artime, destacó del Culleredo que “es un rival en forma, en buena dinámica, con jugadores jóvenes con poca experiencia en la categoría, pero mucho talento”.

Viaja el Reconquista de Vigo a una pista tremendamente complicada y no va en su mejor momento de juego. Visita mañana al Lanzarote Ciudad de Arrecife, colíder con tres victorias, muy duro como local y con un ataque casi imparable.

Y precisamente llega este choque cuando el equipo vigués no se encuentra cómodo a nivel defensivo, ya que en los tres partidos jugados ha encajado más de treinta goles. Por ello, el técnico Víctor Garrido cree que “la clave estará en no recibir más de 30 goles, algo que será complicado porque ellos tienen pólvora por todos lados: lanzamiento exterior, pivotes, extremos…”. El aspecto positivo es que el Reconquista viaja sin presión, ya que los favoritos son los locales, por lo que “vamos a centrarnos en hacer las cosas bien”.

GRANITOS IBÉRICOS CARBALLAL - DISICLÍN BALONMAN LALÍN (hoy, 18:00 horas, Pavillón Municipal do Carballal)

BM. PORRIÑO - SAEPLAST BM. CAÑIZA (hoy, 18:15 horas, Pavillón Municipal do Porriño)

VALINOX NOVÁS - BM CULLEREDO (hoy, 19:00 horas, Pavillón Municipal do Rosal)

BM LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE - BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO (mañana, 12:00, hora canaria, Pabellón Municipal de Titerroy).