El Sar Rodavigo quiere confirmar sus aspiraciones

Segunda jornada liguera de la División de Honor Plata Femenina con SAR y Cañiza como locatarios y BM Porriño y Meaño actuando como visitantes.

SAR Rodavigo se estrena esta tarde en la Bombonera en la Liga 25/26 y lo hará frente a un recién ascendido, pero filial de un equipo de la Liga Guerreras Iberdrola, el Cavidel Aula Valladolid.

El equipo redondelano llega con dos puntos en el casillero, después de vencer en un gran partido al Meaño en Dena, pero sabe que cualquier objetivo que se marque en la temporada pasará por ser fuerte en su pabellón y hoy es la primera batalla. El técnico local, que tendrá las bajas de Ceci y Sara, por motivos personales, destaca la importancia de escapar de la relajación: “La clave estará en no confiarnos. No podemos pensar que, porque es un equipo recién ascendido, será un partido fácil, porque tienen gente joven, buena, de calidad y físicamente bastante fuertes. Es un equipo serio que nos puede dar muchos problemas”.

El Helvetia Saeplast Cañiza también vuelve a casa con ganas y con una victoria en el casillero, precisamente ante el rival de la SAR, el Aula Valladolid. El Cañiza se enfrentará esta tarde al BM Leganés, equipo que también comenzó la Liga muy bien, venciendo con mucha contundencia al Fuentes Carrionas (45-20). Tal y como explicó el técnico Isma Lago, el Leganés mantuvo el bloque de la temporada pasada y realiza un balonmano muy veloz, con transiciones rápidas, por lo que la clave estará en el aspecto defensivo, precisamente una de las armas del Cañiza: “El nivel defensivo es clave. Siempre que dejemos a los rivales por debajo de 20 goles, tendremos muchas opciones de ganar, y en este caso el reto será controlar esas rápidas transiciones”, afirmó. El Cañiza llega sin bajas y con ganas de ofrecer una buena imagen delante de su gente.

Viaja el Rubensa Indupor BM Porriño a Madrid para enfrentarse al BM Sanse, equipo que comenzó la Liga venciendo de forma muy contundente al Hand Vall Valladolid (20-27). Pero el Porriño también ganó arrasando en la primera jornada, ante el Perdoma canario, un recién ascendido. El técnico Abel Estévez tendrá bajas importantes en este partido: Aroa y Raquel han sido convocadas con el equipo de División de Honor y además tienen lesionadas a Lucía Álvarez, Uxía y Andrea.

A pesar de todo, viajan con la intención de afrontar el choque con las máximas garantías, ante un rival complicado, sobre todo en su casa.

Por su parte, el Inelsa Solar Asmubal Meaño tiene un largo y complicado viaje a las Canarias, para enfrentarse al Rocasa Gran Canaria, otro equipo filial de la Liga Guerreras Iberdrola.

El Meaño, a pesar de la derrota de la semana pasada contra la SAR, sabe que tuvieron fases de juego muy buenas y “esta semana estaremos aún mejor”, señaló el preparador Juan Costas, que no oculta que el Rocasa es un equipo complicado: “La semana pasada empataron en Gijón sin sus dos mejores jugadoras, Ana Medina y Martel, que contra nosotros sí estarán. Son un equipo duro, pero ya nos enfrentamos a ellas varias veces y si somos fuertes en defensa en el 1x1 y no cometemos pérdidas de balón “tontas”, tendremos nuestras opciones”. Para este desplazamiento Juan Costas no podrá contar con las lesionadas Carol y Raquel Sineiro y Sabela, por trabajo.

SAR RODAVIGO - CAVIDEL AULA VALLADOLID (hoy, 18:30 horas, A Bombonera)

HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA - HEALTHY POKE BM LEGANES (hoy, 18:00 horas, Pavillón Municipal da Cañiza)

SEGURA E HIJOS BM SANSE - RUBENSA INDUPOR BM PORRIÑO (hoy, 18:00 horas, Pabellón Polideportivo Valvanera)

ROCASA GRAN CANARIA - INELSA SOLAR ASMUBAL MEAÑO (hoy, 16:00, hora canaria, Pabellón Antonio Moreno)