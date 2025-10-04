Competición da la victoria al Reconquista sobre el Granitos

El Granitos Ibéricos Carballal perdió finalmente el derbi vigués 0-10, tras aceptar el Comité Nacional de Competición la reclamación presentada por el Reconquista, señalando que había participado en el partido un jugador que no estaba inscrito en el acta.

En la resolución del Comité se les da el partido por perdido por «la participación incorrecta del jugador del cupo adicional, Iago García Gil, no inscrito en el acta, que tiene atribuido el dorsal número 6 en el tríptico de equipo; habiendo inscrito con ese mismo dorsal 6 al jugador, también del cupo adicional, Iago Suárez que también participó en el encuentro incumpliendo el reglamento”.