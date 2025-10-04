El Carballal se estrena ante sus aficionados

El AD Carballal afronta esta tarde la segunda jornada liguera y el primer partido ante su público en la Liga 25/26, segunda campaña consecutiva en la División de Honor Oro Femenina. El rival, el Oviedo, un equipo acostumbrado a luchar por los puestos altos de la clasificación.

El conjunto vigués ha vivido una semana “agridulce”, porque se le escaparon en León dos puntos que tuvieron en sus manos en muchas fases del partido.El primer envite será esta tarde ante el Oviedo, un rival que ha mantenido el bloque de la anterior campaña e incluso lo ha mejorado. El Carballal tendrá las bajas de María Pereira y María Álvarez, pero en el aspecto positivo, destacar que recupera a Alejandra Montenegro. La técnica Ana Alonso piensa que el Carballal tendrá que hacer un partido muy completo para poder superar al potente Oviedo.

HORA: 20:15 (hoy).

PISTA: Carballal.