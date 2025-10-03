Cabio, Lazarenko, Eie y Massellani alcanzan las semifinales del torneo

La canadiense Andrea Cabio y la ucraniana Masha Lazarenko, en mujeres, y el noruego Sebastian Eie y el italiano Simone Massellani, en hombres, serán los primeros semifinalistas del Vigo Tennis Open que se disputa hasta este domingo en la pistas de Samil.

Cabio derrotó en un igualadísmo partido a la checa Katerina Zajickova por 7-6, 2-6 y 6-2, mientras que Lazarenko se impuso, también en tres sets, a Daniella Britton por 6-7, 6-4 y 6-0. Ambas jugadoras han alcanzado la penúltima ronda desde la fase previa del torneo.

Más cómoda fue la victoria del noruego Eie sobre el checo Oliver Sanders, al que derrotó por un cómodo 6-4 y 6-1, despejando las dudas que existían sobre su rendimiento físico tras el agotador partido de octavos, que se prolongó casi tres horas. El jugador noruego se medirá en la penúltima ronda al italiano Massellani, que se deshizo por la vía rápida de su compatriota Raffaele Ciurnelli cediendo apenas cuatro juegos (6-1 y 6-3). De los cinco italianos que iniciaron el torneo solo Massellani ha conseguido meterse en semifinales.

Durante la jornada de hoy se disputarán los otros dos encuentros de cuartos de final en ambas categorías. La jornada comenzará a las 15.30 horas con los enfrentamientos femeninos entre la rumana Ioana S. Boian y la checa Denisa Zoldakova y la rusa Mariia Makarova, cabeza de serie número 2, y la inglesa Hollie Smart. No antes de las 17.00 horas se celebrarán los cuartos de final masculinos con tres jugadores españoles en liza. En la primera eliminatoria Alberto Pulido se verá las caras con el británico Mark Ceban. La segunda tendrá color español, con el duelo entre Xavi Palomar y Maxi Carrascosa. La entrada es gratuita.