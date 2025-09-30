Pablo Motos cumple 3.000 programas al frente de «El hormiguero»

Las hormigas son unos insectos asociados con el esfuerzo y el trabajo constante. En la TV española, son las mascotas (Trancas, Barrancas y Petancas) del programa más visto desde hace ya 11 temporadas consecutivas (si exceptuamos los informativos de Antena 3 y, algunos días, «Pasapalabra») y eso, cómo no, va ligado también al tesón. «El hormiguero» de Pablo Motos cumple sus 3.000 entregas, una efeméride que celebrará próximamente, en un buen momento de forma: día a día escala a los primeros puestos del ‘ranking’ de audiencias y, este año, en el que cumple 20 temporadas en emisión, está manteniendo a raya a su principal competidor, «La revuelta». El año pasado, el programa de Antena 3 vio cómo el nuevo ‘show’ de David Broncano en La 1 de TVE se convertía en su primer rival de altura, que llegó a dar el ‘sorpasso’ ya en su segundo día de emisión. Muchos otros lo habían intentado antes, con menos suerte. Sobre todo Telecinco, donde títulos como «Cuentos chinos», con Jorge Javier Vázquez, y «Babylon», con Carlos Latre, no aguantaron ni un mes en antena. Esta temporada, «El hormiguero» se impuso a «La revuelta» todos los días en los que se han enfrentado. Su media de audiencia desde que han vuelto a verse cara a cara (el 8 de septiembre, aunque Motos regresó al ruedo una semana antes) es de 1.730.000 telespectadores y un 15% de cuota de pantalla, por los 1.503.000 y 13% de Broncano.

Desde su primera emisión, por «El hormiguero» pasaron 3.400 invitados: unos 1.500 del mundo del cine y el teatro; unos 750 relacionados con la música; más de 250 del mundo del deporte; y unos 850 de otros ámbitos.