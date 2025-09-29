Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segunda derrota consecutiva para el Val Miñor

Rosa Ribas

Segunda derrota consecutiva del Val Miñor, aunque en esta ocasión fue ante uno de los equipos que esta temporada va a pelear por el título de Liga.

El encuentro comenzó igualado, pero los asturianos se adelantaron en el marcador pasada la primera media hora de partido. A partir de ahí el partido se le puso cuesta arriba a los de Nigrán, que no pudieron empatar.

