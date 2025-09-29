Segunda derrota consecutiva para el Val Miñor

Segunda derrota consecutiva del Val Miñor, aunque en esta ocasión fue ante uno de los equipos que esta temporada va a pelear por el título de Liga.

El encuentro comenzó igualado, pero los asturianos se adelantaron en el marcador pasada la primera media hora de partido. A partir de ahí el partido se le puso cuesta arriba a los de Nigrán, que no pudieron empatar.