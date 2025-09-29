Más de mil atletas tomaron parte en los 15k del Atlántico Banco Mediolanum que recorrió los lugares más emblemáticos de Oia, atrevesó partes del Camino de Santiago por la costa y finalizó en el puerto de A Guarda.

Carlos Porto se abona a la 15K

Carlos Porto no dio opciones desde el primer kilómetro. El corredor de Nigrán buscaba la triple corona, tras haber ganado ya en dos ediciones. Victoria contundente, 48:17, con casi dos minutos de diferencia sobre Manuel Lorenzo (50:09). Tercer lugar para el incombustible Dani Bargiela,(51:49), con su enésimo podium en A Guarda.

Si la diferencia ha sido considerable en el apartado masculino, en féminas, Eva Piñel ha bajado de la hora, (55:38). Inalcanzable para Andrea Iglesias (01:00:00), y para la flamante madrina de este año, Nerea Castro, (01:04:00).

El mini trail, de 7,5 km, cuya salida tenía lugar en la parroquía rosaleira de Portocelo, lo han ganado Antonio Liébanas y Lára Abalde, respectivamente. Destacar el magnífico día en el último domingo del mes de septiembre, no muy esperado tras las lluvias del sábado, con un sol y una temperatura ideal para la carrera y con un viento que no condicionó la prueba teniendo en cuenta que el recorrido está muy expuesto.

Un año más, la 15K del Atlántico ha tenido un marcado carácter solidario. Gracias a la iniciativa Mediolanum Aproxima, se han recogido las donaciones a favor de la Asociación Cáncer de Páncreas, en memoria de Dani y su deseo de “seguir iluminando el mundo”.