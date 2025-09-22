Fernando Colomo ironiza sobre el arte

El director español Fernando Colomo, autor de algunas de las películas más definitorias de los tiempos de la Transición en este país —«Tigres de papel», «¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?», entre otras—, ha encontrado una nueva forma de expresión en un tipo de comedias de financiación independiente, protagonizadas por él mismo, que recuerdan en cierto modo al espíritu de algunos filmes de Woody Allen. De hecho, el personaje que interpreta en «Las delicias del jardín» tiene algo de alleniano, un Allen por supuesto madrileño que utiliza un similar estilo de realización y escritura de diálogos, personajes, tramas, gags e incluso se encuentra fiel reflejo en las músicas.

El metraje de «Las delicias del jardín» no se ceba en lienzos como el conocido «El jardín de las delicias» de El Bosco, pese a su título, pero sí pone en solfa, con bastante gracejo, el mundo del arte.

Colomo es un pintor abstracto en crisis personal, y sobre todo económica —vive en el garaje de un amigo, eso sí, con todas las comodidades– imaginables— de reinterpretación del cuadro de El Bosco.

Las galerías de arte, los críticos, los marchantes y los ‘instagramers’ reciben lo suyo. La frescura de la película surge de su estilo visual —rodada con móviles— y de la sensación de permanente improvisación entre Colomo y su hijo, Pablo Colomo, que interpreta a su vez al hijo en la ficción y que al mismo tiempo es coautor del guion del filme.