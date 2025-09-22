El caos de «The morning show»

Con todos sus defectos, que los tiene, «The morning show» (cuya cuarta temporada acaba de estrenar la plataforma Apple TV+) es una serie que merece nuestro respeto por, sobre todo, un motivo: el atrevimiento de capturar el caos del presente sin esperar a que el polvo se asiente y el calor se enfríe. «Probablemente es lo único que he hecho que se plantee una misión parecida», comenta su productora y protagonista Jennifer Aniston en rueda de prensa virtual. «Pero tampoco fue la intención desde el principio. Cuando sucedió el #MeToo [temática de la primera temporada], teníamos ya la mitad de guiones escritos, pero no pudimos evitar incorporar ese tema».

La nueva temporada de este (melo)drama periodístico-mediático se desarrolla en un mundo de «deepfakes», polarización y posverdad: el nuestro, aquí y ahora, o mejor dicho, anteayer, porque estamos en primavera de 2024, dos años después de la acción de la anterior temporada. La fusión entre las cadenas UBA y NBN se ha consolidado. Como CEO de UBN encontramos a Stella Bak (Greta Lee), tan ambiciosa como experta en tomar decisiones equivocadas, tanto dentro como fuera de la sala de juntas. Álex Levy (Jennifer Aniston) tiene nuevas responsabilidades como ejecutiva (Jefa de Talento), pero sigue ejerciendo como presentadora, aunque igual debería haber desistido de esa tarea: así se habría ahorrado lidiar con las repercusiones de entrevistar a una luchadora de esgrima iraní… que ha aprovechado su llegada a plató para desertar.

De regreso

Por si todo esto fuera poco, Álex tendrá que enfrentarse al regreso desde Virginia Occidental de Bradley Jackson (Reese Witherspoon), reclutada para volver a presentar The morning show después de que Chris (Nicole Beharie) sea enviada dos meses a cubrir los Juegos Olímpicos de París.

Si Bradley vuelve al lugar que la hizo una estrella, es en parte para investigar un aparente encubrimiento en su antigua cadena. Busca ayuda en el pobre Chip Black (Mark Duplass), al que saca de su nueva y cómoda vida como productor de documentales (¡con hueco en Cannes!) para arrastrarlo a la complicada órbita de Álex.

Actrices de «Friends»

«La serie habla de cosas que nos preocupan ahora mismo», confirma Witherspoon, antigua hermana pequeña de Aniston en «Friends» y ahora su socia productora en esta serie.

«En esta temporada abordamos la inteligencia artificial. El auge de los «deepfakes». O dinámicas de lugar de trabajo que son más antiguas pero que no dejan de prevalecer». Aniston completa a su amiga recordando otro tema antiguo: «Queremos arrojar luz sobre los conflictos interiores por los que pasa la gente en el intento de mantener su integridad periodística y, a la vez, poder quedarse donde está y tener trabajo».

¿Dónde buscamos la verdad?

En la cima de UBN están Alex, Stella y, por último, la presidenta de la junta Céline Dumont (la mismísima Marion Cotillard), proveniente de una rica y prestigiosa familia europea. Es una mujer poderosa pero a la vez vulnerable, que aspira a convertirse en CEO solo para demostrar su valía a su padre. «Esta temporada muestra a mujeres en posiciones de poder entre bambalinas, en la sala de juntas, siendo dueñas de la cadena… Mostrando las dinámicas que suceden entre power players femeninas. Es algo que no ves mucho porque no sucede mucho», comenta Aniston.

Al reparto se suman Jeremy Irons como el padre profesor universitario de Álex, que la minusvalora un poco, o el carismático Boyd Holbrook («Narcos») como un popular «podcaster» experto en cruzar líneas rojas.

¿Debemos creeerles?

«En esta temporada se reflexiona —dice Witherspoon— sobre dónde buscamos la verdad ahora mismo. ¿Por qué los ‘podcasters’ son tan importantes en este momento? ¿Deberíamos creerles o deberíamos creer a la [radio nacional pública] NPR? ¿Y cómo se ha retirado la financiación a la NPR? ¿Cómo llega a suceder algo así? ».