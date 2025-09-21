Serio examen para el Vigo más joven ante el Vienense

El pabellón municipal de Baiona acoge hoy (12:00) el III Trofeo Internacional de Voleibol de la villa. Lo disputan el Vigo, de Superliga 2, y el Sporting Vienense, de la segunda categoría portuguesa y el máximo aspirante al ascenso. La entrada es gratuita.

El conjunto olívico va quemando etapas antes del comienzo oficial de la competición, el próximo día 5 de octubre en Coia ante el Jovellanos. El torneo ayuda a la preparación además de fomentar el voleibol en el sur de la provincia. De hecho, en Baiona se ha creado un club, el Estreliña, con muchos practicantes de distintas edades, que espera poder federarse pronto. Antes del partido principal, a las 10:00, se medirán los equipos mixtos de iniciación de Estreliña y Vigo.

El Vigo acumula ya cuatro partidos de preparación tras participar el viernes en un torneo en Dumbría. Su calendario de pretemporada se completará la próxima semana con un amistoso contra el Boiro y un torneo en Portugal. Este temporada, y después de la retirada de la Permanente radicada en Palencia –militará en una categoría menor–, los vigueses compondrán el contendiente mas joven de la categoría, ya que el mayor de la plantilla tiene 23 años. Los técnicos, Diego Taboada y José Sanz, se siente satisfechos con el trabajo que se está realizando.