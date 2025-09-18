GFFF convierte a Vigo en la capital del cine «freaky» en su novena edición
«Es el festival más gamberro; buscamos que la ciudad sea partícipe: en la sala de cine puedes gritar, cantar, decir tonterías. Es lo que nos diferencia», subraya Juan de Castro
Con su característico ambiente festivo y travieso, el Galician Freaky Film Festival (GFFF) regresa este año del 19 al 27 de septiembre para ofrecer a los amantes del cine fantástico y de terror una experiencia única. En esta novena edición, el festival no solo destaca por su excepcional selección de cortometrajes, sino también por otra novedad: el Roteiro Gatronómico Freak, que invitará a explorar el lado más sabroso del cine. Juan de Castro, director del GFFF, asegura que esta propuesta busca conectar el festival con la ciudad y sus habitantes:«Lo que buscamos es que el festival crezca y se arraigue, que los locales y la gente se involucren. Este año hemos querido que el cine salga de las salas y se viva también en la mesa». La ruta gastronómica, que tendrá lugar entre el 18 y el 26 de septiembre, contará con tapas inspiradas en películas de terror, ciencia ficción y cine fantástico, los participantes podrán degustar en algunos locales de la ciudad y votar por la que consideren la más «freak» y original.
En cuanto a la programación cinematográfica, De Castro subrayó que el GFFF sigue siendo un espacio donde la experimentación y la sorpresa están garantizadas. «No seguimos tendencias. Lo que buscamos son películas que sorprendan, que te hagan decir ¿qué carallo es esto?», indicó. Este año, la selección oficial incluye más de 100 cortometrajes, 65 de ellos son estrenos en Galicia. Además, todas las películas estarán subtituladas en gallego, un detalle que distingue al festival. La temática estará centrada en los mad doctors, esos personajes icónicos del cine de terror y fantástico que tanto fascinan como asustan. «Este año, rendimos homenaje a los doctores chiflados, el gran cierre será con The Rocky Horror Picture Show, que celebra su 50 aniversario», explica De Castro.
El GFFF se distingue por su carácter inmersivo. «Es el festival más gamberro; en nuestras salas puedes gritar, cantar, decir tonterías», añade el director. De hecho, se organizarán concursos, encuentros con autores y actividades paralelas para que los asistentes vivan el cine más allá de la pantalla.En cuanto a la afluencia, las expectativas son altas.El año pasado asistieron más de 2.000 personas. Por ahora, en esta edición, la venta anticipada de entradas ya ha superado a las anteriores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La violencia del acusado obliga a celebrar a puerta cerrada un juicio por violación en Vigo
- El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha