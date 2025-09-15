El Valinox inicia con fuerza el camino de vuelta

Victorias para Reconquista de Vigo y Valinox Novás en la primera jornada liguera de Primera Nacional Masculina. Granitos Ibéricos Carballal y Porriño perdieron como visitantes. El Saeplast Cañiza cayó en el Polvorín.

34-33

Reconquista - Ingenio

El Reconquista logró una gran victoria frente al Ingenio canario, un rival muy físico. La primera parte estuvo muy igualada (al descanso, 14-14). El conjunto visitante hizo daño con el tiro exterior y los vigueses estuvieron efectivos en ataque. El conjunto dirigido por Víctor Garrido salió mal tras el descanso, encajando un 0-4. Un tiempo muerto no provocó la reacción deseada (15-20, min 36). Ahí comenzó la remontada local, con transiciones rápidas. El Ingenio entró en una dinámica negativa de protestas y exclusiones (32-29). No faltó emoción, ya que el Ingenio se puso a un gol a falta de 10 segundos.

36-20

Valinox Novás - Tacoronte

Plácido inicio para el Valinox en su regreso a Primera. El conjunto de O Rosal ganó con rotundidad al Ciudad de Tacoronte. El Novás entró bien, sabiendo cómo minimizar el juego ofensivo de su rival (11-5, min. 15), aunque sin estar fino en ataque. Al descanso, 18-12. En la segunda parte, el dominio de los locales fue total frente a un Tacoronte desintegrado.

30-29

Luceros - Granitos Ibéricos

El Granitos Ibéricos Carballal cayó por la mínima en O Gatañal. El partido se decidió por pequeños detalles. La primera mitad fue muy pareja (12-12). La segunda, más a rachas. El Luceros logró escaparse (20-15, min. 40), pero reaccionó el Carballal (25-25, min. 52). Los vigueses se precipitaron en un par de ataques.

31-24

Teucro - Porriño

A la corta plantilla del conjunto de O Porriño se sumaron las bajas de Xosé Canedo, Eloy Molanes y Couba, lo que lo dejó con pocos recambios frente a un rival creado para luchar por las primeras posiciones. El Porriño compitió y estuvo metido en el choque (13-11, min. 28), aunque en los minutos finales el Teucro aumentó la distancia (16-12). La segunda parte fue más cómoda para el cuadro pontevedrés.

24-26

Saeplast Cañiza - Lalín

El Saeplast Cañiza cayó en el Polvorín ante el Disiclín Lalín, en un partido que dominó durante 45 minutos, con muy buen trabajo en ataque y defensa. La máxima ventaja (12-8, min. 23) se recortó al descanso (15-13). La segunda parte comenzó de forma similar, aunque momentos de falta de concentración permitieron al Lalín ir recortando hasta empatar a falta de 15 minutos (22-22). En el tramo final, con menos acierto, el Lalín, aprovechó su dinámica.