El Mecalia exhibe su oficio

El Mecalia Guardés suma y sigue. Las de Ana Seabra golearon con facilidad en Logroño en un partido en el que pudieron dominar durante los 60 minutos a un Grafometal La Rioja al que no le faltaron rapidez y ganas. La defensa de Amandine Balzinc, con 16 paradas, fue vital para la victoria, si bien el punto fuerte de la plantilla guardesa fue su ofensiva coral, materializada por María Palomo y Elena Martínez, con cinco aciertos cada una. La joven Rosane Serrano no falló en las tres ocasiones que tuvo desde los siete metros.

A pesar del ritmo frenético del arranque, el Mecalia impuso su juego y comenzó a crecer. La línea defensiva gallega incrementó la presión. El Grafometal llegó a mostrar varias señales de vida, aupadas por algún error guardés pero, sobre todo, por la actuación de una Blanca Benítez imbatible. Ya pasado el ecuador de esta primera mitad, las logroñesas amagaban con acercarse, lo que hizo saltar las alarmas en el banquillo gallego y llevó a Ana Seabra a solicitar el tiempo muerto. Pero los diez minutos antes del descanso fueron un auténtico despertar para la plantilla guardesa. (7-11).

El objetivo ahora era mantener el control durante la segunda mitad. La reanudación siguió prácticamente la misma dinámica. Aunque el Grafometal salió a la pista muy rápido y atento, con algunas acciones brillantes (9-12, min. 35), el Guardés pronto recuperó su lugar y volvió a las andadas. La gran coordinación gallega se mantuvo, con la victoria totalmente asegurada. El Mecalia Guardés es, junto con el Bera Bera, el único que suma pleno en esta tercera jornada. El desempate se producirá en A Sangriña el 26 de septiembre, ante las cámaras de Teledeporte.