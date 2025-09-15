Fútbol sala | Segunda División B
El IES Coruxo pierde en casa del Salamanca
REDACCIÓN
Vigo
No ha podido empezar con buen pie la nueva etapa del IES Coruxo, en la que Javi Santos sustituye a Lucas Fernández, del que había sido ayudante, además de otros cambios en plantilla y estructura. La escuadra viguesa ha perdido en el debut liguero por 8-2 en casa del Salamanca, uno de los candidatos al ascenso en el grupo I de Segunda B.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Convierten un galpón en Alcabre en una casa con churrasquera y el baile del PXOM deja en el aire la piqueta
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- Rueda cifra en 870 las edificaciones en el litoral gallego ahora vacías que podrán tener un nuevo uso
- Los bomberos trabajan desde hace horas en un incendio en un establo de Ricardo Mella, en Vigo
- La agencia del Celta renuncia al viaje de Stuttgart
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- «He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema»