El IES Coruxo pierde en casa del Salamanca

No ha podido empezar con buen pie la nueva etapa del IES Coruxo, en la que Javi Santos sustituye a Lucas Fernández, del que había sido ayudante, además de otros cambios en plantilla y estructura. La escuadra viguesa ha perdido en el debut liguero por 8-2 en casa del Salamanca, uno de los candidatos al ascenso en el grupo I de Segunda B.