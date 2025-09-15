Ferrón, mejor nadador gallego con discapacidad

El nadador vigués Juan Ferrón Gutiérrez, integrante del Club Natación Mos, ha sido reconocido por la Federación Galega de Natación (Fegan) con el premio al mejor nadador con discapacidad. El galardón le será entregado durante la gala anual de la natación gallega, que se celebrará el 11 de octubre en el Auditorio Reveriano Soutullo de Ponteareas.

«Este reconocimiento pone en valor el esfuerzo, constancia y resultados deportivos alcanzados por Juan Ferrón en el último año, consolidándose como un referente en la natación adaptada gallega», indican desde el Club Natación Mos y añaden: «Queremos felicitar a Juan por este merecido premio y agradecer a la Fegan el respaldo y visibilidad que otorga al deporte inclusivo».