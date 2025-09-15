Natación
Ferrón, mejor nadador gallego con discapacidad
REDACCIÓN
Vigo
El nadador vigués Juan Ferrón Gutiérrez, integrante del Club Natación Mos, ha sido reconocido por la Federación Galega de Natación (Fegan) con el premio al mejor nadador con discapacidad. El galardón le será entregado durante la gala anual de la natación gallega, que se celebrará el 11 de octubre en el Auditorio Reveriano Soutullo de Ponteareas.
«Este reconocimiento pone en valor el esfuerzo, constancia y resultados deportivos alcanzados por Juan Ferrón en el último año, consolidándose como un referente en la natación adaptada gallega», indican desde el Club Natación Mos y añaden: «Queremos felicitar a Juan por este merecido premio y agradecer a la Fegan el respaldo y visibilidad que otorga al deporte inclusivo».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Convierten un galpón en Alcabre en una casa con churrasquera y el baile del PXOM deja en el aire la piqueta
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- Rueda cifra en 870 las edificaciones en el litoral gallego ahora vacías que podrán tener un nuevo uso
- Los bomberos trabajan desde hace horas en un incendio en un establo de Ricardo Mella, en Vigo
- La agencia del Celta renuncia al viaje de Stuttgart
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- «He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema»