El Mecalia visita a un necesitado Grafometal

El Mecalia Guardés visita hoy (18.00) a un Grafometal La Rioja que, tras librarse del descenso en el play-down de la temporada pasada, tampoco ha comenzado bien este año, con dos derrotas ante Elche (13-19) y Rocasa (30-17). Para el equipo miñoto será una oportunidad de recuperar sensaciones tras la derrota de la Supercopa de Galicia ante el Porriño (27-23). En Liga, en cambio, encadenan dos victorias ante Zonzamas (23-28) y Granollers (23-22).

Aunque con ocho nuevos fichajes para este año, el equipo riojano ha blindado a la vez la columna vertebral responsable de su garra característica: Lorena Pérez, Mina Novovic, Blanca Benítez o las guardametas Geandra Rodrigues y Maitane Larrayoz. .

El Mecalia salió de A Guarda a la medianoche del sábado. «Tenemos que estar muy concentradas. Sabemos que siempre es una pista en la que no podemos relajarnos», exige Ana Seabra. «Necesitamos seguir creciendo como equipo».

HORA: 18:00.

PABELLÓN: Palacio de Deportes.