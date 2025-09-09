El campo de Coia alberga la final entre el Teis y el Valladares

La Copa Vigo de fútbol aficionado femenino se disputará este sábado (20.00 horas) en el campo Federativo de Coia, con entrada gratuita y finalistas sorpresa, porque tanto el CD Valladares (2ª Autonómica) como el CD Teis (3ª Autonómica) tumbaron a los sobre el papel favoritos, Sárdoma CF B y Lóstrego CF B, ambos de 1ª Autonómica.

El pasado domingo, en A Gándara primero y A Guía después se certificó el pase del Valladares y del Teis. Aquel se impuso por 2-0 al filial sardomista. Los goles llegaron en la segunda mitad, el primero de Nerea Alonso (min. 58), fichaje de este verano que regresó procedente del Sárdoma, y el segundo de Lucía Vila, en el descuento 890+3).

Horas después, el CD Teis tumbaba por la mínima al B del Lóstrego (1-0). Un gol de Laura López dio el triunfo al nuevo equipo de 3ª Autonómica, que ha nacido con incorporaciones propias de su base y el bloque que ascendió a 1ª Galicia con el Casablanca, entidad que desestimó continuar en la competición federada femenina.

López Souto fue la “pichichi” de la 24/25 en 2ª Autonómica (41 goles) y el CD Teis, que empieza desde la tercera categoría sénior gallega, es favorito al ascenso a 2ª Autonómica.