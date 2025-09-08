Piragüismo | Slalom
Ochoa, eliminado en cuartos en Augsburgo
Manu Ochoa quedó eliminado en cuartos de la prueba de kayak cross de la final de la Copa del Mundo de piragüismo slalom, que se disputó en la localidad alemana de Augsburgo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- Una ciudad de recuerdos
- Nolito: «Bryan Zaragoza me encanta»
- La víctima del crimen de Vilagarcía sufrió heridas de arma blanca
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda