Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Piragüismo | Slalom

Ochoa, eliminado en cuartos en Augsburgo

Manu Ochoa quedó eliminado en cuartos de la prueba de kayak cross de la final de la Copa del Mundo de piragüismo slalom, que se disputó en la localidad alemana de Augsburgo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents