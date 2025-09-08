Iria Castro reunió a todos en Bouzas

El Liceo respondió a las expectativas y completó con dos victorias su actuación en el Torneo Internacional de Vigo, que durante dos jornadas ha devuelto el hockey sobre patines del máximo nivel mundial a las canchas viguesas.

Con el Torneo Ciudad de Vigo y sus mágicas jornadas del Central de As Travesas en el recuerdo –aquel mundialito de clubes, con marchamo oficial, desapareció en 2008–, esta vez fue el pabellón Pablo Beiro de Bouzas el que ejerció de escenario de un evento organizado por el H.C. Cíes, que ha nacido con vocación de continuidad.

El torneo, aunque planea convertirse en cuadrangular en el futuro si se dan las condiciones, apostó en esta primera edición por dos partidos entre el Liceo y equipos portugueses. El sábado, los coruñeses eran capaces de remontar para imponarse por 4-3 al Barcelos, vigente campeón de Europa. Más fácil lo tuvieron ayer, ante el Carvalho, al que se impusieron por 8-3.

El Internacional incluyó un torneo para categorías inferiores, de alevines e infantiles, con brillo del Cíes, Oroso, Berenguela, Raxoi, Valença y Ponteareas.

Pero la gran protagonista era Iria Castro, canterana del Cíes, que sufre de hiperplasia suprarrenal congénita (HSC). A la investigación de esta enfermedad rara se dedicará el dinero recaudado. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, le entregó una medalla a Iria, que jugó dos partidos de la categoría alevín femenina.