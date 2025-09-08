Cadaveira se cuela en el podio de 7,5 c.c.

Finalizó en las aguas hermanas de Galicia y Portugal el Campeonato de España de Radiocontrol Térmico que este fin de semana reunió en Tui a una veintena de pilotos de seis comunidades autónomas.

La segunda jornada amanecía con fuertes precipitaciones. A medida que el día tomó forma, se cumplió la previsión meteorológica, con temperatura agradable y con todas las pruebas validadas.

No hubo sorpresas en las categorías de 7,5 y 35 cc, en las que el denominador común fue el piloto santanderino Manuel García, que se subió a lo más alto del podio en ambas cilindradas. En la menor, le acompañaron en la plata el también cántabro Juan José Rivas y en el bronce el coruñés Emilio Cadaveira. Respecto a la máxima categoría, el segundo peldaño del cajón fue para el también representante de Santander José Enrique González y el tercer puesto para el castellonense, Antonio Sánchez.

Gran triunfo de la madrileña Aurora González, que con tan sólo 13 años se ha hecho con el oro en 3,5 cc. La plata fue el gaditano Juan Antonio Cuadro, al igual que para Cádiz se fue el bronce de la mano de Amaranto Gutiérrez.

En 15 cc. éxito para el cántabro Santiago García, al que acompañó en la segunda posición José Enrique González, siendo tercero el madrileño José Ignacio González.